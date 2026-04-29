Furti di rame, decimate le colonnine di ricarica per auto elettriche

Da mesi tutta la regione è preda di ladri, ma c'è chi sostiene anche di sabotatori, con la decimazione di quasi tutti i punti di ricarica

Ancora una volta tagliati i cavi delle colonnine per auto elettriche della Tesla, è la terza volta che accade a Catania. Uno dei punti di ricarica di riferimento per la mobilità sostenibile, anche per i bassi costi, ed aperto a tutti gli automobilisti accanto alla tangenziale catanese. Da mesi tutta la regione è preda di ladri, ma c'è chi sostiene anche di sabotatori, con la decimazione di quasi tutti i punti di ricarica pubblici con un notevole disagio per quanti non possono ricaricare nelle proprie abitazioni o per chi è in viaggio per lavoro o turismo. In un periodo storico in cui, grazie anche agli incentivi, Catania è tra le prime città per numero di nuove immatricolazioni di Bev (Battery electric veicle). Sulle chat e sui social la gente è esasperata, c'è chi pensa a ronde per evitare il ripetersi dei furti. Da Palermo ad Enna, Messina, Siracusa, Ragusa, nessuna provincia è risparmiata dai predatori di rame, anche sulle direttrici autostradali Palermo Catania, Messina Catania Siracusa, Messina Palermo, è una strage di cavi. Gli operatori pubblici tentano di sopperire rimpiazzandoli, ma spesso non arrivano a sostituirli che vengono rubati. Anche le colonnine cittadine sono state depredate e se non hanno i cavi recisi, vandalizzate o rese inutilizzabili con l'asportazione o il danneggiamento dei bocchettoni di ricarica. Cavi recisi anche nelle aree di servizio, ed a Enna anche davanti alla caserma della Guardia di Finanza e nel parcheggio del palazzo di giustizia. Intanto su iniziativa di alcuni possessori, utilizzando le chat, Proprietari Tesla Sicilia e Mobilità elettrica Sicilia, per citarne qualcuna è partita una pec indirizzata al ministro Salvini con una richiesta di intervento normativo per fermare la crescente ondata di atti vandalici che stanno mettendo in ginocchio la mobilità sostenibile ed è stato chiesto un incontro al prefetto di Enna.