Vittoria, tentano di disfarsi della droga: due trentenni arrestati dalla Polizia

La Polizia di Vittoria ha arrestato due uomini sorpresi con droga già pronta per essere venduta. Si tratta di un 36enne e un 32enne, entrambi vittoriesi, fermati in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nel corso di un servizio mirato contro lo spaccio di droga messo in campo dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria. Durante un controllo nell’abitazione del 36enne, i poliziotti hanno notato la presenza del 32enne che, accortosi della loro presenza, ha tentato di liberarsi di un involucro lanciandolo dal terrazzo. Il gesto non è sfuggito agli altri agenti appostati in zona, che sono riusciti a recuperare la sostanza stupefacente, circa 8,1 grammi, già suddivisa in dosi pronte per la vendita. La successiva perquisizione all’interno dell’abitazione ha permesso di trovare anche materiale utilizzato per il confezionamento della droga, elemento che ha rafforzato il quadro accusatorio nei confronti dei due uomini. Entrambi sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, trasferiti nella casa circondariale di Ragusa.