Forza Italia, a fine maggio in Sicilia iniziativa per i giovani

A fine maggio un’iniziativa politica organizzata dal commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, sarà dedicata ai giovani iscritti del partito. La decisione è stata definita nel corso dell’incontro di oggi a Roma con il segretario nazionale dei Giovani di Forza Italia, Simone Leoni.

“Abbiamo scelto di dedicare un appuntamento in Sicilia ai giovani perché un partito vive davvero solo se sa costruire futuro – dice Minardo –. Forza Italia continuerà ad essere, sempre di più, il luogo dove le nuove generazioni trovano spazio, ascolto e opportunità di crescita politica. Non basta gestire il presente, serve formare una nuova classe dirigente, preparata e radicata nei territori, capace di interpretare i bisogni reali della Sicilia e di dare risposte concrete”.

Per il segretario nazionale dei giovani azzurri Simone Leoni “la decisione del commissario regionale della Sicilia Nino Minardo di dedicare la sua prima iniziativa ai giovani iscritti di Forza Italia rappresenta un prezioso segnale di attenzione e rinnovamento. Io ci sarò, e tutto il nostro movimento giovanile, a partire dal vicesegretario nazionale Antonio Montemagno e dal segretario regionale Fabrizio Tantillo, sarà al suo fianco in questa nuova entusiasmante sfida”.

Nella foto allegata: da sinistra il segretario nazionale del movimento giovani di Fi Simone Leoni e il presidente Minardo