Catania, prodotti contraffatti venduti on line: due denunce della Finanza

Vendevano prodotti contraffatti on line. I finanzieri intervengono durante la diretta streaming e sequestrano la merce. A Catania i finanzieri del II Gruppo hanno individuato un profilo social utilizzato per la vendita di prodotti di prestigiosi marchi, nazionali ed esteri, contraffatti e a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato. Le Fiamme gialle hanno localizzato i gestori del profilo social e il magazzino all’interno di un cortile nel rione San Cristoforo, nel centro di Catania, utilizzato come base logistica per organizzare dei "mercatini telematici", nell’ambito dei quali, in diretta streaming, mostrare l’ampio campionario di prodotti contraffatti e raccogliere gli ordini dei clienti collegati.

I militari sono entrati nel locale proprio mentre era in corso una diretta social, scoprendo una vera e propria boutique del falso, con scaffali, espositori e scatole dove erano presenti oltre 1.200 prodotti, tra borse, capi di abbigliamento, scarpe, giubbini, cinture, portafogli e altri accessori, tutti recanti marchi contraffatti di noti brand del lusso.

Gli articoli presentavano caratteristiche molto simili agli originali: materiali curati, etichette, confezioni e perfino QR code stampati sulle scatole, nel tentativo di rendere più credibile la provenienza e l’originalità dei prodotti. In alcuni casi era presente anche una garanzia del venditore. Sono in corso approfondimenti investigativi finalizzati all’individuazione dei canali di approvvigionamento e alla completa ricostruzione della filiera del falso. I due sono stati denunciati per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.