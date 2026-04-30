Acqua dell'invaso di Ragoleto, prescrizioni per l'uso: pericolo alga rossa

Prescrizioni per l’utilizzo dell’acqua dell’invaso di Ragoleto per la sospetta presenza di un cianobatterio. Un cianobatterio potenzialmente tossico, il Planktothrix rubescens,(Alga rossa) nelle acque superficiali dell’invaso di Ragoleto-Dirillo? Il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa comunica agli utenti del Sub Comprensorio Acate-Pedalino l'apertura del servizio irriguo tramite le acque dell'Invaso Ragoleto esclusivamente con sistemi di irrigazione che evitino la formazione di aerosol e che, comunque, non permettano il contatto diretto con la parte edibile delle piante, quindi con l’esclusione di tutte quelle specie vegetali e i loro frutti, foglie edibili (commestibili), tuberi e radici, che per loro natura possono venire a contatto con tale acqua.

Gli utenti che usufruiscono del servizio irriguo - è scritto nell’avviso veicolato anche dal Comune di Acate - sono tenuti a firmare, per presa visione ed accettazione, una nota informativa che contiene le prescrizioni sopra riportate per i sistemi di irrigazione da utilizzare e la raccomandazione di utilizzare per l’irrigazione dispositivi di protezione individuali adatti a proteggere gli operatori impegnati in tale attività.