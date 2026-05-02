Volley Modica NextGen campione territoriale anche con la formazione under 13

Ancora un titolo territoriale per le formazioni della Volley Modica NextGen, che dopo quello ottenuto con le formazioni under 19 e under 17, si siede sul trono del Comitato Monti Iblei anche con la formazione under 13.

I giovanissimi biancoazzurri allenati da Francesca Giucastro, hanno vinto il titolo vincendo tutti gli incontri disputati e con qualche settimana di anticipo rispetto alla fine della regular season.

Con il titolo provinciale in cassaforte, per i piccoli del florido vivaio modicano c'è ora l'attesa di sapere dove e quando si giocherà la fase regionale per avere la possibilità di misurarsi con le altre realtà pallavolistiche della Sicilia.

Il gruppo formato tutti da ragazzini del vivaio biancoazzurro è una bella sorpresa per la società che ha voluto puntare sul settore giovanile partendo dalle basi e ha ottenuto subito risultati che lasciano ben sperare per il futuro.

“Siamo felici per quanto ottenuto dal gruppo under 13 – dichiarano dalla società modicana – perchè il titolo di campioni territoriali premia la costanza dei nostri piccoli atleti e il lavoro svolto con passione da Francesca Giucastro e da tutto lo staff tecnico. Ringraziamo i dirigenti Piero Ruta e Patrizia Buscema – che si sono prodigati per non far mancare nulla al gruppo. Aver vinto tutte le gare della stagione regolare è sintomo di una squadra unita in cui la crescita è stata esponenziale per tutto il gruppo che ha meritato il titolo. Ora aspettiamo di sapere dove e quando si disputerà la fase regionale e di conoscere i nostri avversari con i quali ci misureremo per continuare la crescita dei nostri ragazzini. Vogliamo ringraziare tutti i genitori che hanno seguito con passione e spirito sportivo i loro figli dando loro un bello esempio di lealtà e spirito di aggregazione”.

A premiare il gruppo under 13 è stato il presidente del Comitato Monti Iblei, Gianni Giurdanella e il DG Luca Leocata che ha consegnato una targa al capitano del sestetto biancoazzurro.