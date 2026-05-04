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Sparatoria in via Montalbo: tre fermati con l'accusa di tentato omicidio

Sparatoria in via Montalbo: tre fermati con l'accusa di tentato omicidio

CronacaPalermo

I fermati per il tentato omicidio di giovedì scorso a Palermo, sono Giovanni e Salvatore Gioè, entrambi 21enni, e Rosario Sposito, 28 anni

I fermati per il tentato omicidio di giovedì scorso in via Montalbo, a Palermo, sono Giovanni e Salvatore Gioè, entrambi ventunenni, e Rosario Sposito, 28 anni. Giovanni Gioè e Sposito - secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Palermo dopo aver visionato le immagini estratte dagli impianti di video sorveglianza - sarebbero arrivati a bordo di una moto nel luogo del tentato omicidio e avrebbero poi inseguito a piedi la vittima, Danilo D'Ignoti, ferendolo a colpi di arma da fuoco.

Anche Salvatore Gioè avrebbe partecipato all'aggressione. I tre indagati sono stati trasferiti al carcere di Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida del fermo emesso dalla Procura della Repubblica, che coordina le indagini.

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