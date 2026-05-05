"Formaggi in festa", al via dall'8 maggio a Ragusa, per andare al cuore delle produzioni casearie ragusane

Sono aperte le prenotazioni per partecipare alle attività più immersive di “Formaggi in festa”: degustazioni guidate, laboratori del gusto e percorsi creativi per bambini e ragazzi. Dall’8 al 10 maggio il centro storico del capoluogo ibleo si trasformerà in un grande laboratorio diffuso: le esperienze, gratuite e a numero chiuso (prenotazione al link www.formaggi-in-festa.it), si svolgeranno nei locali di ristorazione aderenti, in piazza San Giovanni e al Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo”. Tre giornate, tanti momenti e un unico filo conduttore: la scoperta delle eccellenze casearie del territorio, guidati da esperti per un viaggio nel mondo del formaggio, prodotto simbolo di gusto, cultura e tradizione. Un racconto di identità territoriale organizzato da Slow Food Sicilia e Slow Food Ragusa nell’ambito del programma “Ragusa Città del Formaggio 2026”, in sinergia con il Comune di Ragusa, con il supporto della Camera di Commercio e del Libero Consorzio Comunale, e con il sostegno di consorzi di tutela, associazioni e aziende locali.

Si parte venerdì 8 maggio alle 16:45 con la degustazione Onaf dedicata all’evoluzione del Ragusano Dop nelle diverse stagionature, guidata dal maestro assaggiatore Antonio Di Falco (max 25 partecipanti, Bottega Cappellani). Alle 17:45 spazio alla tradizione con “Pane, formaggio e mandorle: la merenda contadina”, a cura di Slow Food Sicilia insieme alla Comunità Slow Food di Modica per la tradizione del pane di casa, con il racconto e la lavorazione del Panificio Agricolo Fratantonio (max 30 partecipanti, Ristorante Konza). Alle 18:45 un viaggio tra sapori e contrasti con “Formaggio, cipolla e miele”, laboratorio curato da Slow Food Sicilia con Enzo Dipasquale della Comunità delle granite iblee. (max 30 partecipanti, Ristorante Konza).

Sabato 9 maggio, alle 16:45, degustazione Onaf sulle principali paste filate siciliane a confronto, guidata dal maestro assaggiatore Guglielmo Portelli (max 25 partecipanti, Bottega Cappellani). Alle 17:30 il formaggio incontra l’olio extravergine in una degustazione guidata a cura di Carmelo Maiorca e Sabina Zuccaro, con degustazione finale di gelato al formaggio a cura di Enzo Dipasquale (max 35 partecipanti, Ristorante Tipico). Alle 18:15 protagonisti cosacavaddu e ricotta nel laboratorio della Comunità Slow Food di Ragusa, con Davide Cicciarella per la scaccia ragusana e la preparazione de “u sfuogghiu” (max 35 partecipanti, Circolo Italia). Chiude la giornata, alle 18:45, il confronto tra formaggi dei Monti Sicani e dei Monti Iblei, a cura di Slow Food Sicilia con Angelo Longo e Lorenzo Lauria. (max 35 partecipanti, Stabile Caffè Trieste).

Domenica 10 maggio, alle 16:45, degustazione Onaf dedicata ai formaggi da latte di bufala, pecora e capra, guidata dal maestro assaggiatore Giovanni Farina (max 25 partecipanti, Ristorante Pane e Cipudda). Alle 17:45 confronto tra territori con i caprini dei Monti Sicani e Iblei, a cura di Slow Food Sicilia con Fratelli Vinti e Flavia Novello, accompagnati dalla degustazione guidata di olio evo Dop a cura di Paolo Guida (max 35 partecipanti, Ristorante Capitolo Barocco). Gran finale alle 18:45 con il laboratorio dedicato ai “turciniuni” di agnello con Ragusano Dop, abbinati ai vini del territorio, a cura dei Maitre Vito Guzzardi, Giovanni Occhipinti, Giovanni Cobisi, Claudio Licitra ed Enrico Maltese di Amira Ragusa Barocca, in collaborazione con il Consorzio del Cerasuolo di Vittoria e Strade del Vino a cura di Gianna Bozzali (max 25 partecipanti, Ristorante Konza).

Accanto al gusto, grande spazio anche alla scoperta e alla creatività, con attività pensate per i più giovani (e non solo), tra manualità e immaginazione. Sabato 9 maggio alle ore 10:30, e domenica 10 maggio ore 11:15 divertimento con “Mani in pasta” per imparare a fare il pane sotto la guida di Enzo Fratantonio (9-15 anni, max 30 partecipanti, Centro Commerciale Culturale). Sabato alle 11:00, in piazza San Giovanni, il laboratorio artistico “Materia in movimento”, guidato dall’artista Marcela Szurkalo, per trasformare il formaggio in esperienza creativa tra corpo, musica e segno (tutte le età, max 30 partecipanti). Sabato alle ore 11:30 e domenica alle ore 16:30, alla fattoria didattica con “W la biodiversità”, un viaggio esperienziale tra pascolo, latte e formaggio attraverso attività pratiche e sensoriali (9-14 anni, fino a 60 partecipanti, Centro Commerciale Culturale). Nel pomeriggio di sabato, alle 18:00, doppio appuntamento con il mondo delle api: “Mille millefiori” con Salvo Strano (libero in piazza San Giovanni) e “Api didattica” con Luca Castello (tutte le età, max 25 partecipanti, Centro Commerciale Culturale). Durante la tre giorni previste anche filature e caseificazioni dal vivo, cheese cooking e momenti musicali e di intrattenimento. Per il programma completo sul sito ufficiale della manifestazione www.formaggi-in-festa.it e sui canali social.