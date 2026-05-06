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'Ndrangheta, confisca beni da 7 milioni a Reggio

'Ndrangheta, confisca beni da 7 milioni a Reggio

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Misura eseguita dai comandi provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri nei confronti di un imprenditore di Rosarno imputato per intestazione fittizia di beni

I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Reggio Calabria hanno eseguito una confisca definitiva di beni per un valore complessivamente di oltre 7 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore di Rosarno imputato per intestazione fittizia di beni.
L’operazione trae origine dagli accertamenti patrimoniali condotti su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e costituisce la definizione delle risultanze investigative e processuali acquisite nel corso delle operazioni “HANDOVER-PECUNIA OLET” e “FAUST”
Inchieste in cui era emersa la figura dell'imprenditore che, per eludere le norme che consentono il sequestro e la confisca dei beni in materia di misure di prevenzione, aveva attribuito fittiziamente la titolarità formale di società e unità immobiliari a tre prestanomi, in contiguità con la cosca Pesce di Rosarno.

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