Istituto Principi Grimaldi, Modica capitale nazionale dell'ottica: studenti da 11 regioni italiane

Per la prima volta nella sua storia, la città di Modica ha ospitato la Gara Nazionale di Ottica 2026, prestigiosa competizione dedicata agli istituti professionali con indirizzo "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Ottico". Un evento di rilievo nazionale che ha trasformato l'I.P.S. "Principi Grimaldi" in un punto di riferimento italiano per la formazione ottica professionale. L'importante manifestazione è stata organizzata dall'istituto diretto dalla prof.ssa Claudia Terranova, che ha accolto delegazioni provenienti da 18 scuole di 11 regioni italiane, confermando il ruolo sempre più centrale dell'indirizzo ottico modicano nel panorama scolastico nazionale. L'assegnazione dell'evento a Modica è arrivata in seguito alla vittoria ottenuta lo scorso anno dallo studente del "Grimaldi", Antonio Rivarolo, nella precedente edizione della competizione. Determinante il lavoro organizzativo svolto dal prof. Alex Cannella, referente della gara per gli aspetti pratici, didattici e logistici, coadiuvato dalla prof.ssa Giovanna La Rosa, dal vicario prof. Orazio Licitra, dal prof. Gianluca Marchi e dall'assistente tecnico Cristina Rizza. Un lavoro corale che ha permesso di realizzare una manifestazione impeccabile sotto ogni punto di vista, ricevendo apprezzamenti da docenti e studenti provenienti da tutta Italia. La competizione, svoltasi il 28 e 29 aprile scorsi, si è articolata in due prove: una prova scritta multidisciplinare con quesiti riguardanti discipline sanitarie, ottica applicata, optometria e contattologia, e una prova pratica che ha testato le competenze tecnico-professionali dei concorrenti. Nel corso della prova pratica gli studenti hanno realizzato un montaggio di occhiale in metallo monofocale utilizzando sia mola automatica sia mola manuale, completando anche una scheda tecnica predisposta dalla commissione. La commissione giudicatrice, supervisionata dalla dr.ssa Daniela Mercante, dirigente dell'Ufficio IX - Ambito Territoriale di Ragusa, era composta dalla dirigente scolastica prof.ssa Claudia Terranova, in qualità di presidente della commissione, dalla prof.ssa Rita Schembari per Discipline Sanitarie, dal prof. Gianluca Marchi per Optometria e Contattologia, dal prof. Antonio Signorelli per Esercitazione di Lenti Oftalmiche e dalla prof.ssa Giovanna La Rosa per Ottica e Ottica Applicata.

Grande entusiasmo durante la cerimonia di premiazione e la cena di gala ospitate presso il Pietre Nere Resort - Spirito Mediterraneo, elegante cornice conclusiva dell'evento. Nel corso della serata sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutti gli studenti concorrenti e delle caratteristiche piastrelle stilizzate incorniciate, donate agli istituti partecipanti come ricordo della manifestazione e del territorio modicano.

A trionfare è stato Marco Paulato, studente di IV anno dell'Istituto "Luigi Einaudi" di Varese, che si è distinto nelle prove scritte e pratiche. A completare il podio, rispettivamente al secondo e terzo posto, si sono classificati Gaia Minuzzo dell'IIS "E. Fermi" di Pieve di Cadore e Giuseppe Gallo dell'IIS "G. L. Bernini - F. De Sanctis" di Napoli. Oltre alle coppe ufficiali, i primi tre classificati hanno ricevuto prestigiosi premi offerti dal partner locale Centro Ottico Trovato. In particolare, il vincitore assoluto si è aggiudicato un esclusivo paio di Ray-Ban Meta, gli innovativi occhiali smart di ultima generazione particolarmente apprezzati nel settore tecnologico e ottico.

Parallelamente allo svolgimento delle prove, i docenti accompagnatori hanno avuto modo di conoscere alcune delle principali bellezze del territorio ibleo. A Modica è stata organizzata una visita guidata con tappe alla Chiesa di San Pietro, al Duomo di San Giorgio e a Palazzo San Domenico, dove gli ospiti sono stati accolti nella sala consiliare del Comune. Il percorso è stato arricchito da una pausa con degustazione della tradizionale granita siciliana e del celebre cioccolato di Modica IGP. Visitata anche Scicli, il centro storico barocco, il Commissariato di Vigata della serie televisiva Il Commissario Montalbano, via Francesco Mormino Penna, le chiese di San Giovanni, San Matteo e San Bartolomeo, oltre al lungomare di Sampieri. Molto apprezzata anche la sosta gastronomica da Cannolia, con degustazione del caratteristico cannolo caldo fritto al momento. Fondamentale il contributo degli sponsor e delle aziende partner che hanno sostenuto concretamente la manifestazione: Essilor, Hoya, Centro Ottico Trovato, Ottica Di Grandi, Rom Nidek, Ottica Luca Marchi, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP e Cantine Frasca. L'evento ha rappresentato anche una straordinaria occasione di promozione del territorio e delle eccellenze dell'istituto modicano. La dirigente Claudia Terranova ha sottolineato con soddisfazione "l'ottima compliance tra i tre indirizzi dell'istituto", evidenziando come l'intera organizzazione abbia coinvolto attivamente anche i settori alberghiero ed enogastronomico. Molto apprezzata anche la cena conviviale presso una tipica trattoria modicana, occasione che ha permesso agli ospiti provenienti da tutta Italia di immergersi nella cultura e nell'accoglienza del territorio. La riuscita della Gara Nazionale di Ottica 2026 conferma il prestigio raggiunto dall'indirizzo ottico dell'I.P.S. "Principi Grimaldi" di Modica, sempre più punto di riferimento nel settore della formazione professionale. Un'esperienza che lascia un segno importante per la scuola, per la città e per l'intera Sicilia. Il testimone passerà ora alla Lombardia: la prossima edizione della Gara Nazionale si svolgerà infatti a Varese, sede dell'istituto vincitore di quest'anno.