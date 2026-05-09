Modica, XXX Congresso Distretto Lions 108Yb Sicilia : premiate le eccellenze regionali
Il XXX Congresso del Distretto Lions 108Yb Sicilia – ospitato oggi 9 maggio nel Duomo San Pietro a Modica - ha celebrato l’eccellenza con la consegna di premi: il Premio Eccellenze Siciliane, il Premio Paolo Valenti e il Premio speciale del Governatore. I Premi sono stati consegnati dal Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Lions Diego Taviano nel corso di una cerimonia oggi alle 15.00 a Modica, alla presenza dei Lions Siciliani. A condurre la cerimonia, Francesco Pira Delegato del Governatore per i Premi.
Il Premio Eccellenze Siciliane del Distretto Lions 108Yb Sicilia, un riconoscimento prestigioso assegnato a siciliani che si sono distinti in Italia e nel mondo nel loro settore professionale.
A ricevere il riconoscimento sono stati::
Maggiore Pierluigi Raspa Comandante delle Frecce Tricolori (Roccalumera) ME
- Dottor Giorgio Calabrese Medico e Nutrizionista (Rosolini) SR
- Filippo Miracula Imprenditore (San Marco D’Aluzio) ME
- Adele Perna Conduttrice Televisiva Fatti di Nera Canale 122 e attrice (Enna Bagheria) EN
- Marco Giacalone Imprenditore IA Palermo
- Gaetano Aronica Regista, Attore Agrigento
- Mario Barresi Vice Direttore La Sicilia CT
- Cav. Aurora Ranno Trapani
- Stefano Ricca Imprenditore ICT Modica RG
- Maestro Lillo De Fraia Pasticcere
Premio Paolo Valenti
- Emanuele Marino (Palermo) Fisico
PREMIO SPECIALE DEL GOVERNATORE
Maria Volpe
Carlo Alberto Tregua