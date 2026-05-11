Catania, sorpreso nella notte a rubare alcolici: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, al termine di un intervento in stretta sinergia con la Centrale Operativa, hanno arrestato un 35enne catanese per “furto aggravato” e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

Sulla scorta di una segnalazione telefonica arrivata al 112 Numero Unico di Emergenza i militari dell’Arma hanno raggiunto alle 2:00 di notte la via Vittorio Emanuele dove un passante aveva notato un uomo “intento” a rubare nei pressi di un negozio della predetta via.

Non appena giunti sul posto gli operanti vedendo effettivamente un uomo armeggiare sulla finestra d’esposizione, aperta sulla traversa contigua, di pertinenza di un’attività commerciale, lo hanno subito bloccato in sicurezza ed identificato per un 35enne, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie.

Nei momenti in cui i Carabinieri lo stavano fermando ha cercato di disfarsi di un borsello al cui interno sono stati poi recuperati prodotti in esposizione per un valore commerciale di 200 euro.

In seguito al sopralluogo effettuato nell’immediatezza dei fatti i militari dell’Arma hanno accertato che il 35enne, poco prima, mediante due tubi di alluminio ancora incastrati tra la finestra ed il davanzale, aveva forzato l’apertura della vetrina per poi prelevare i superalcolici.

Ulteriori accertamenti hanno permesso, inoltre, di chiarire che l’uomo era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S, con obbligo della permanenza domiciliare dalle 21:00 alle ore 6:00.

I Carabinieri, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale hanno deferito il 35enne all’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.