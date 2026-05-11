Controlli del NAS dei Carabinieri in una casa di riposo di Gravina: denunciata la responsabile

Nell’ambito delle attività mirate a tutelare i più fragili, come gli anziani, i Carabinieri della stazione di Gravina di Catania unitamente ai colleghi del Nucleo Anti Sofisticazione e Sanità NAS di Catania hanno sottoposto ad un mirato controllo una casa di riposo ubicata nel comune di Gravina di Catania.

L’ispezione igienico sanitaria ha riscontrato delle irregolarità per la predetta struttura la cui responsabile, una 56enne residente a San Pietro Clarenza, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.

La donna è stata ritenuta responsabile della violazione della norma (art. 6 c. 7° del DLGS 193/07) che disciplina le inadeguatezze nei requisiti o procedure HACCP perché è stato trovato intonaco scrostato nel deposito degli alimenti. Tale irregolarità è stata di conseguenza comunicata dai Carabinieri all’ASP competente.

Al termine di ulteriori accertamenti è emerso che la responsabile ha omesso la comunicazione delle generalità degli ospiti all’Autorità di P.S. competente per territorio e non era neanche in possesso delle credenziali di accesso al portale della P.S alloggiati WEB.

I Carabinieri hanno, inoltre, accertato violazioni amministrative a carico del 48enne, tra cui la mancata comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza delle generalità delle persone ospitate nella casa di riposo.

I controlli che si susseguono su tutto il territorio della provincia di Catania, condotti dai reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con gli esperti del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS), si inseriscono in una precisa linea di indirizzo operativa voluta dal Comando Provinciale.