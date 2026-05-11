Lo riconoscono per strada e lo controllano: denunciato 20enne

I Carabinieri della stazione di Piedimonte Etneo, impegnati in tarda serata in un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alcide de Gasperi, hanno notato un giovane che a piedi si dirigeva in via Ponte.

I militari dell’Arma lo hanno subito riconosciuto per un 20enne del posto, già gravato da pregresse vicende giudiziarie legate allo spaccio di stupefacenti e quindi hanno deciso di sottoporlo ad un controllo.

Dopo averlo identificato hanno iniziato le ricerche sulla sua persona che hanno subito confermato i sospetti degli operanti perché gli hanno trovato, nascosti nelle tasche degli indumenti, due dosi di cocaina, mentre, in un taschino dei pantaloni aveva un coltello pieghevole con lama ricurva, dentata ed acuminata della lunghezza totale di 18 cm, di cui 9,5 di lama.

La perquisizione domiciliare, estesa presso l’abitazione del giovane a Piedimonte Etneo, ha permesso di recuperare un bilancino di precisione elettronico perfettamente funzionante ed un cucchiaio metallico ancora intrisi di cocaina.

Sul piano della cucina è stato trovato altro materiale per il confezionamento dello stupefacente ed un barattolino di vetro con alcuni grammi di cocaina.

La droga ed il coltello sono stati sequestrati mentre per il 20enne, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “per porto di armi od oggetti atti ad offendere”.