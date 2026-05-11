Modica, approvato dalla Giunta il bilancio riequilibrato

La Giunta comunale di Modica ha approvato lo schema di ipotesi del Bilancio Stabilmente Riequilibrato. Si tratta del documento contabile obbligatorio redatto dagli enti locali dopo la dichiarazione di dissesto finanziario volto a risanare le finanze entro un arco di tempo definito. Il suo obiettivo è il ripristino dell'equilibrio strutturale. I dettagli del documento saranno illustrati dalla sindaca, Maria Monisteri, domattina a Palazzo San Domenico.