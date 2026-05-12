Icone e Algoritmi Partendo dalla lezione della Pop Art

ICONE / ALGORITMI presenta una selezione di sculture, installazioni e opere ibride in cui l’immaginario digitale si trasforma in presenza materiale. Le opere nascono da bozze virtuali e codici di produzione industriale e vengono poi tradotte in pezzi unici realizzati a mano, creando una tensione intenzionale tra serialità apparente e irriducibile artigianalità. Attraverso ironia, estetiche kitsch e riferimenti alla “spazzatura digitale”, meme, feed, immagini effimere e codici algoritmici, Alessio Curatolo mette in discussione i confini tra virtuale e reale e invita il pubblico a riconsiderare le proprie abitudini percettive.

Troveremo sculture in materiali misti; installazioni site-specific; opere fotografiche e pittoriche originate da processi digitali; pezzi unici realizzati a mano, tra cui un NFT sviluppato.

Orari di visita Lunedì - Domenica, 10.00 /13.00 - 16.00/19:00

L’Artista sarà presente durante gli orari di apertura della mostra. www.alessiocuratolo.it

Nell'ambito della Rassegna Percorsi di NOTOrietà 2026 ideata da Studio Barnum contemporary e Patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Noto.

www.comune.noto.sr.it

La ripetizione, l’icona come merce e la superficie come campo di visibilità — Icone e Algoritmi mette a confronto quei principi con i processi computazionali contemporanei: le immagini familiari vengono lette e trasformate da procedure digitali che generano varianti, trasduzioni e nuove configurazioni formali. Gli esiti del calcolo non restano confinati allo schermo ma si incarnano in materia, superfici, corpi e oggetti che conservano tracce del procedimento. La mostra presenta l’immagine come processo in corso, dove la serialità ereditata dalla Pop Art dialoga con il pezzo unico e dove la logica del codice convive con la sensibilità del materiale, aprendo nuove genealogie visive tra riproducibilità e unicità.

ALESSIO CURATOLO

Biografia:

Nasce a San Cataldo (CL) a Dicembre del 1982. Durante l’adolescenza è attivo insieme con diverse realtà del territorio in ambito musicale e collabora come rapper alla realizzazione di un EP completamente autoprodotto ed autodistribuito dal titolo “Solo a bandiera”.

Si Diploma in Disegno Industriale all’ “Istituto Statale D’arte Juvara” dove entra per la prima volta in contatto con il disegno al computer e da lì la decisione di trasferirsi a Roma e di studiare “Grafica e Progettazione Multimediale” presso la “Facoltà di Architettura a Valle Giulia” della Sapienza. Durante questo periodo si appassiona alla fotografia digitale ed alla Video Arte ed entra in contatto con Girolamo Grammatico con il quale pubblica nel 2007 per Perrone editore, un libro di poesie e fotografie dal Titolo “Poesie senza ADSL”. Il libro riscuote un buon successo e i due portano in giro per l’Italia un reading/performance dove Curatolo realizza le musiche e i visual. Durante questi anni a Roma realizza diverse installazioni dove unisce fotografia, musica e video, lavorando sul concetto di autore/fruitore/opera d’arte.

Dopo la laurea trova lavoro come Art Director presso un’agezia di comunicazione in Toscana a Torrita di Siena e li lavora per diverse campagne di quello che allora era definito marketing non convenzionale agli albori della social media era. In questo periodo studia il video come media e realizza diverse opere di videoarte ed alcuni video musicali.

Vive li all’incirca un anno per poi rendersi conto di voler continuare gli studi, così si trasferisce a Torino, dove si iscrive alla Laurea Magistrale in Disegno del Prodotto Ecocomptibile al Politecnico. All’inizio dell’esperienza Torinese pubblica un secondo progetto musicale dal titolo OOZE, dal quale prende vita un progetto di street art collettivo che vedrà impegnate diverse personlità per alcuni anni a seguire, le cui opere verranno poi raggruppate ed esposte nell’ambito di alcune mostre nel territorio TorinesIl giorno dopo la Laurea Magistrale conseguita con 110 e lode si trasferisce a Berlino in Germania dove trova lavoro prima nel dipartimento di Marketing in una casa di produzione di videogiochi. Non contento di questo lavoro si sposta presso uno studio di postproduzione ed effetti speciali digitali dove finalmente trova la sua dimenzione nella posizione di 3D generalist. L’Esperienza Berlinese dura 2 anni al termine del quale si trasferisce a Caltanissetta dove entra in contatto con artisti locali ed avvia delle collaborazioni, per la prima volta da adulto, entrando in relazione con le dinamiche della sua città natale.

Successivamente si trasferisce a Barcellona da dove spesso si sposta in Germania ed Inghilterra per seguire dei progetti da freelancer, così dopo un anno, decide di muoversi verso Londra ma accetterà invece un offerta di lavoro a Shanghai, in Cina, dove vivrà per I prossimi sei anni.

Durante i precedenti 14 anni collabora per Ie maggiori agenzie di marketing ed i piu’ grossi studi di post produzione internazionali contribuendo a realizzare campagne pubblicitarie ed eventi per i brand piu’ famosi.ttualmente vive in Sicilia dove sta sviluppando una serie di progetti personali in ambito artistico.

www.alessiocuratolo.it