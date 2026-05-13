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Hantavirus, test su una turista argentina ricoverata a Messina

Hantavirus, test su una turista argentina ricoverata a Messina

CronacaMessina

Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato

E' stato effettuato in serata un test per Hantavirus su una turista argentina, ricoverata a Messina per una polmonite. Lo comunica il ministero della Salute. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Oggi è stato richiesto dalle autorità sanitarie locali di effettuare il test per Hantavirus. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al venticinquenne calabrese in isolamento fiduciario. Sempre oggi è stato anche rintracciato in Italia, a Milano, un turista britannico che viene considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima. Oggi l'Italia ha ricevuto la segnalazione dal governo britannico e il Ministero della Salute, con il supporto del Ministero dell'Interno, ha rintracciato il turista e contattato la Regione Lombardia che si è subito attivata. Il turista è stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano per la quarantena, in base a quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell'11 maggio. Con lui, al Sacco, per precauzione, anche un accompagnatore che viaggia con il turista. Il Ministero continuerà a informare con tempestività e trasparenza sull'evolversi della situazione.

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