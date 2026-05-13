Finali Nazionali under 19 di Parma e Piacenza: la Volley Modica NextGen si ferma alla prima fase

Finisce alla prima fase il cammino della Volley Modica NextGen alla fase nazionale del campionato under 19. Il sestetto biancoazzurro allenato da coach Ciccio Italia, infatti, finisce al terzo posto nel suo girone e lascia la competizione, dopo due sconfitte e una vittoria. La formazione della Contea era inserita in un girone di alto livello in cui si è confrontata con realtà pallavolistiche italiane di un certo spessore.

Ieri mattina, nella gara inaugurale del girone, i ragazzi di coach Italia hanno pagato l'emozione dell'esordio e si sono arresi in tre set ai piemontesi del Lab Travel Mercato Cuneo. Il pronto riscatto per i biancoazzurri è arrivato nel pomeriggio, quando si sono imposti 3 – 0 nel derby delle Isole con i sardi del Cus Cagliari.

Con tre punti in classifica dopo due gare, i campioni di Sicilia, stamattina hanno incrociato le armi con i pari età dell'Elisa Volley Pomigliano. La formazione campana, arrivata al match decisivo per il passaggio del turno, dopo il K0 con Cuneo e il successo al tie break con Cagliari ha avuto la meglio in quattro set (21/25, 24/26, 25/23, 25/14), approfittando della prestazione con troppi alti e bassi del sestetto modicano. Dopo ave perso con un pizzico d'amarezza i primi due parziali, infatti, i biancoazzurri siciliani sono riusciti a rientrare in partita aggiudicandosi la terza frazione di gioco, per poi “crollare” nel set decisivo. L'ultimo ad arrendersi è stato Gianmarco Italia, che ha cercato in tutti i modi di caricarsi sulle spalle la squadra e provare a ribaltare il risultato, senza tuttavia riuscirci.

A passare alla seconda fase insieme a Cuneo è stato così Pomigliano, mentre il cammino della formazione modicana si ferma al primo turno, ma una bella esperienza come quella delle fasi nazionali resterà sempre e servirà da bagaglio per il futuro. L'unico rammarico per la formazione biancoazzurra è quello di non essere riuscita ad esprimersi ai suoi livelli.

Domani pomeriggio la spedizione farà rientro a Modica, mentre in società si è già in fermento per la fase nazionale della formazione under 17, che lunedì partirà per Caorle.