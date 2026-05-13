Circonvallazione di Pozzallo finanziata per 3,5 milioni

Accolgo sempre con piacere le buone notizie che servono alla nostra Città. A maggiore ragione quelle che uniscono utilità, sicurezza e prospettive di crescita. Quella arrivata in queste ore da Palermo dal presidente della prima commissione Affari istituzionali all’ARS, l’onorevole Ignazio Abbate, lo è certamente perché annuncia interventi fondamentali sulla sicurezza e la percorribilità di una nostra strada importantissima e che serviranno a migliorare il sistema viario dell’area industriale. L’onorevole Ignazio Abbate ha comunicato l’inizio a breve dei lavori di manutenzione straordinaria del prolungamento dell’asse viario che segna l’ingresso all'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo; un intervento per oltre 3 milioni e mezzo di euro -progetto approvato dall’IRSAP- che significa dare finalmente dignità di arteria viaria alla ‘nostra circonvallazione’. Lo dichiara la presidente del Consiglio comunale, Quintilia Celestri, di Pozzallo in Movimento.

"In meno di un anno -240 giorni per l’esattezza- i lavori in quell’asse viario così vitale non saranno solo un restyling estetico -sebbene necessario perchè significa l’ingresso a Pozzallo- ma risolveranno le ataviche criticità di una strada attraversata ogni giorno dal cosiddetto ‘traffico pesante’ dovuto al collegamento con l’autostrada e alle aumentate attività del nostro porto", conclude la presidente del Consiglio.