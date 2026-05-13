Ars, Dipasquale (PD): al Cefpas politici "piazzano" parenti

"Abbiamo presentato questo emendamento sul blocco delle assunzioni, condiviso da gran parte del Parlamento, perché siamo in campagna elettorale e in queste settimane abbiamo assistito — come accaduto al Cefpas ( Centro Per La Formazione Permanente e l'Aggiornamento Del Personale Del Servizio Sanitario) — a una parte della classe politica che ha pensato di occupare le postazioni con i propri parenti. Si tratta di un grave fatto etico”. Lo ha dichiarato l’onorevole del Pd all’Ars Nello Dipasquale intervenendo in Aula.

Nel corso del suo intervento, Dipasquale ha anche evidenziato una criticità legata alle Asp: “Dai dati in mio possesso emergono casi di mogli, mariti e parenti di consiglieri comunali, appartenenti alla stessa area politica, in servizio in diverse Asp della Sicilia — ha aggiunto —. La situazione è drammatica: la pubblica amministrazione viene utilizzata per costruire consenso e vincere le elezioni. È una cosa assurda. Il Cefpas è parte del problema”, ha concluso.