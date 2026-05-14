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Forza Italia, Minardo: il gruppo dell'Ars motore del partito in vista delle elezioni

Forza Italia, Minardo: il gruppo dell'Ars motore del partito in vista delle elezioni

PoliticaEnnaPalermoRagusa

“Il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars deve essere il motore del partito nell’ultimo anno di legislatura e in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”, lo afferma il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, al termine della riunione del gruppo parlamentare azzurro svoltasi oggi a Enna, all’Hotel Federico II.
L’incontro è stato dedicato alla definizione delle strategie parlamentari per la fase finale della legislatura regionale, con un confronto sul rafforzamento dell’azione legislativa e sul rapporto con i territori.
“Abbiamo avuto un confronto franco e costruttivo – sottolinea Nino Minardo – e non c’è dubbio che l’ultimo anno di legislatura debba essere il tempo della responsabilità, della concretezza e dei risultati. Forza Italia deve presentarsi compatta, autorevole e radicata, con una presenza ancora più forte sui territori e una proposta politica chiara. Il gruppo all’Ars ha il compito di trasformare le esigenze dei cittadini in iniziative legislative efficaci, sostenendo l’azione di governo e costruendo una prospettiva solida per la Sicilia”.
“Dobbiamo rafforzare l’ascolto, la presenza e la capacità di comunicare meglio, dentro e fuori il partito, valorizzando il lavoro svolto e rendendo sempre più riconoscibile la nostra azione politica. L’obiettivo è arrivare preparati ai prossimi appuntamenti elettorali e continuare a essere protagonisti del buon governo della Regione”, conclude il Commissario degli azzurri.

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