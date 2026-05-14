Arianna Meloni e Donzelli in Calabria per 'tirare la volata' alle amministrative
A sostegno dei candidati di centrodestra, soprattutto nei capoluoghi: Reggio Calabria e Crotone
In Calabria arrivano i big di Fratelli d'Italia. Arianna Meloni a Reggio per sostenere la corsa di Francesco Cannizzaro, mentre il responsabile organizzativo, Giovanni Donzelli a Crotone, dove il centrodestra ha scelto di appoggiare la ricandidatura del sindaco uscente, Enzo Voce. E su Occhiuto Donzelli dice: “Grazie al governatore la Calabria conta di più”.