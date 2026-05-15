in occasione delle celebrazioni per il Giubileo Agatino, l’Arcidiocesi di Catania è lieta di presentare il video "Alla scoperta di una fanciulla di nome Agata. L'appuntamento, aperto al pubblico, è per lunedì 18 maggio 2026, alle ore 19:30 nella suggestiva cornice della Badia di Sant’Agata.

L’iniziativa, nata da un’idea del dott. Giuseppe Claudio Carbonaro e promossa dal Comitato Diocesano per il Giubileo Agatino, si propone di raccontare la figura della Santa Patrona attraverso un linguaggio che unisce la tradizione e il rigore della ricerca storica alle più moderne tecnologie di comunicazione.

Interverranno il Vicario Generale Mons. Vincenzo Branchina, e il Vicario episcopale per la cultura, Padre Antonino La Manna. La Prof.ssa Cristina Soraci, docente di Storia della Sicilia antica presso l’Università di Catania, traccerà il profilo storico della martire catanese. Il Dott. Giuseppe Claudio Carbonaro illustrerà il processo di progettazione del testo e delle immagini, realizzate con il supporto dell’Intelligenza Artificiale, offrendo una nuova prospettiva visiva sulla vita della Santa.

Ascolteremo anche la voce narrante del video, Eric Borzi, e Graziana Arcidiacono, voce di Sant’Agata. Infine il M° Emanuele Schinocca che ha composto la colonna sonora e il video editor Alessandro Marletta.