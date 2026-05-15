Un quarto del latte siciliano e oltre 80 mila kg di Ragusano Dop: i dati 2025 di Progetto Natura

Con oltre 52,6 milioni di litri di latte vaccino commercializzato, pari a circa il 25% dell’intera produzione siciliana, e con 82.490 kg di Ragusano Dop, che ne attestano la posizione di leader di mercato, la cooperativa Progetto Natura rilancia il suo ruolo centrale nelle produzioni d’eccellenza siciliane.

Nel dettaglio ci sono anche altri dati che esaltano la variegata capacità produttiva come i 446.330 kg di formaggi commercializzati e oltre un milione di litri di latte ovino. Tra il latte bovino raccolto, 1.479.664 litri sono stati destinati alla produzione di Ragusano Dop, 8.453.536 litri sono destinati alla filiera “QS” Qualità Sicura certificata dalla Regione, mentre i restanti litri sono stati commercializzati con la qualifica “Alta Qualità”, filiera controllata nel rispetto della normativa Iso 22005 e con certificazione Cremba relativa al benessere animale.

E poi ci sono anche i dati economici, tutti col segno positivo, come l’incremento di quasi il 5,67% sul valore della produzione e un utile di bilancio, che confermano Progetto Natura, con i suoi 126 soci allevatori, la più grande cooperativa in Sicilia per raccolta del latte. Questi numeri hanno dato il via libera al bilancio 2025 nel corso dell’assemblea dei soci che ha approvato l’aggiornamento anche il piano triennale di sviluppo con più di 6,5 milioni di euro di investimenti. I risultati e tutti i dati del bilancio, chiuso al 31 dicembre 2025, sono stati illustrati nel dettaglio dal direttore Salvatore Cascone e da Giorgio Ragusa. Evidenziano un valore della produzione di 38.146.627 euro, con un incremento del 5,67%, rispetto all’esercizio precedente, ed un utile di 17.931 euro. Il presidente Giovanni Campo, sottolinea come, nonostante le difficoltà varie del settore, la cooperativa stia rilanciando con investimenti lungo la filiera con il coinvolgimento dei soci.

La relazione del direttore generale Salvatore Cascone ha illustrato il piano di sviluppo che Progetto Natura si è data per i prossimi anni con i rilevanti investimenti nei due progetti finanziati con un PSR e il PIF (Progetto Integrato di Filiera). Sono stati evidenziati i risultati dei primi tre mesi del 2026 ed illustrato il piano di comunicazione e promozione sul Ragusano DOP finanziato con la misura 3.2. del PSR. Nonché del notevole sviluppo della società partecipata “Natura e Qualità” che detiene il marchio “Ragusa Latte”, sempre più apprezzato dai consumatori e divenuto ormai testimonial territoriale.

L’assemblea ha approvato anche il Report di sostenibilità. Un documento che testimonia l’impegno concreto verso un modello di sviluppo più responsabile e attento alle esigenze del territorio, dell’ambiente e delle persone che collaborano con noi ogni giorno. Da sempre, Progetto Natura ha costruito la sua identità su valori solidi: qualità, trasparenza, innovazione e rispetto per la nostra terra e per chi la lavora.