Volley, final six under 13 a Modica: il programma delle gare

Domani, sabato 16, sarà una giornata importante per la pallavolo giovanile siciliana che a Modica vedrà all'opera i migliori giovani under 13 dell'Isola, Sarà, infatti, la città della Contea a organizzare anche la fase regionale del campionato under 13 maschile di pallavolo. La Volley Modica NextGen con il patrocinio della Fipav Sicilia e del Comitato Monti Iblei, infatti, curerà la final six in programma domani.

Il regolamento della kermesse prevede due triangolari che si disputeranno in contemporanea domani mattina tra la struttura Geodetica di Via Fabrizio al quartiere Sacro Cuore e il “PalaRizza” di Modica Alta.

Le vincenti dei due raggruppamenti, domani pomeriggio alle 17,30 si giocheranno il titolo regionale.

Nel girone A, che si giocherà al “Geodetico” di via Fabrizio sono state inserite la Roomy Giunic Catania, il Team Volley Messina e la Libertas Partanna, mentre del girone B faranno parte la Volley Modica NextGen, il Giavì Pedara e il Terrasini & Isola Palermo.

Questo il programma della giornata:

Girone A (Geodetico):

ore 10,30 Roomy Giunic – Team Volley Messina

ore 11,30 Libertas Partanna – Perdente gara1

ore 12,30 Libertas Partanna – Vincente gara 1

Girone B (“PalaRizza”)

ore 10,30 Volley Modica NextGen – Giavì Pedara

ore 11,30 Terrasini & Isola – Perdente gara 1

ore 12,30 Terrasini & Isola - Vincente gara 1

Finalissima (“PalaRizza”)

ore 17,30 Vincente Girone A – Vincente girone B

Si ricorda, inoltre che sempre al “PalaRizza”, domenica 17 maggio a partire dalle 10,30 ci sarà lo “Scouting Day” del Sicilia Volley Academy, riservato ai ragazzi nati negli anni 2012 – 2013 – 2014. Le iscrizioni sono ancora aperte e possono essere effettuate compilando il modulo online o telefonando ai seguenti numeri di telefono: 339/7724994 – 340607396.