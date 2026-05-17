Spaccio in casa: denunciato a Catania pusher 26enne

Una speditiva attività info-investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante ha portato alla denuncia, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, di un pusher di 26 anni.

I militari dell’Arma, in particolare, avendo il sospetto che il giovane avesse intrapreso un’attività illegale di spaccio a casa sua, hanno raggiunto nella tarda mattinata il quartiere di San Cristoforo di Catania. Arrivati a poche decine di metri dall’abitazione di via Trovatelli gli operanti hanno visto il 26enne in strada il quale, non appena li ha visti, ha tentato di rincasare in tutta fretta fuggendo con uno scatto fulmineo.

Ma i militari dell’Arma non si sono lasciati sorprendere e, altrettanto velocemente, lo hanno raggiunto davanti al portone di casa e sono entrati, nonostante il 26enne cercasse di opporre resistenza per riuscire a chiuderlo e lasciare i Carabinieri fuori.

Avuto accesso quindi all’appartamento gli investigatori hanno iniziato le operazioni di ricerca ottenendo riscontro ai loro sospetti. Ed infatti, su un tavolino in sala da pranzo hanno trovato un involucro termosaldato con 10 grammi di cocaina, due dosi della stessa droga e un involucro con 10 grammi di marijuana.

gli operanti hanno anche recuperato un bilancino di precisione digitale perfettamente funzionante e la somma in denaro contante di 70,00 euro ritenuta il ricavato dello spaccio.

Sia la sostanza stupefacente che il denaro sono stati sottoposti a sequestro dai Carabinieri che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” il 26 enne all’Autorità Giudiziaria.