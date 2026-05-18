Volley Modica NextGen under 17: oggi la partenza per la fase nazionale di Caorle, domani il debutto contro Perugia

Inizia oggi l'esperienza nazionale per la formazione under 17 della Volley Modica NextGen in partenza per Caorle, dove da domani sarà impegnata nella fase nazionale del campionato di categoria. La formazione allenata da coach Ciccio Italia, arriva alla fase finale del campionato dopo aver conquistato il secondo posto nella fase regionale disputata a Trabia e nella spedizione veneta avranno come obiettivo di misurarsi e continuare il loro percorso di crescita in una manifestazione nazionale che si annuncia di alto livello. I biancoazzurri modicani sono stati inseriti nel girone B insieme a Rinascita Lagonegro, Verona Volley e Sir Mericat Perugia.

Saranno proprio i campioni di Umbria della Sir Mericat Perugia gli avversari dei “Galletti” a battezzare l'esordio nella competizione Tricolore. La gara è in programma domani mattina sul campo 3 alle ore 10,45. Nel Pomeriggio alle 16, il match contro i pari età della Rinascita Lagonegro, mentre la fase a gironi per il sestetto della Contea si concluderà mercoledì mattina alle ore 10,45 con la sfida al Verona Volley.

“Dopo l'esperienza vissuta con la formazione under 19 – spiega Giorgio Scavino prima della partenza per Caorle – ripartiamo con la formazione under 17. Ripartiamo da vice campioni di Sicilia e – continua - con la consapevolezza di essere stati inseriti in un girone difficilissimo che affronteremo con la serenità e la gioia di essere presenti in una fase nazionale importante. Proveremo a dare il tutto per tutto contro formazioni che sulla carta ci sono superiori, ma dovranno dimostrarlo sul campo. Per i nostri ragazzi - conclude il responsabile del settore giovanile della Volley Modica NextGen – questa fase nazionale è un premio meritato per il percorso fatto e sono certo che sarà una bella esperienza che permetterà loro di crescere ulteriolmente”.