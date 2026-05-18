Pallavolo B2 femminile: gara 1 playoff amara per Melilli Volley, Isernia vince in rimonta

Melilli Volley 1

Isernia 3

Melilli Volley: Barbagallo, Matrullo 4, Minervini 1, Lena 4, Silvestre 8, Ba 16, Lo Piccolo 11, Pasquini 2, Miceli, Lucescul 5, Vescovo 4, Ferrarini 11, Pecoraro ne, Distefano ne. All. Luca Scandurra.

Isernia: Moretti, Ciavattini 10, Alikaj 11, Scaccino, Casalese, Russo 13, Bonfitto 1, Carpio 9, Antonelli, Maresca, Micheletto 14, Ricciardone, Madan. All. Francesco Eliseo

Arbitri: Francesco Saverio Suaria e Roberta Presti di Milano

Parziali: 25-12, 18-25, 23-25, 23-25

Melilli si illude, Isernia vince. Va alla squadra molisana gara 1 dei playoff promozione. Eppure era cominciata benissimo per le neroverdi, dominatrici incontrastate del primo set. Poi però è cambiato tutto. Reazione veemente della squadra di Eliseo, errori nei momenti chiavi da parte delle padrone di casa e successo ospite in 4 set.

Melilli Volley è un rullo compressore in un primo parziale in cui tutti i fondamentali funzionano alla perfezione. Le neroverdi scappano sul 12-4 con i punti iniziali al

servizio di Silvestre, gli attacchi vincenti di Ba e Ferrarini, due muri consecutivi di Lo Piccolo e quello dell’opposta ternana. Anche la centrale con la maglia numero 6 si oppone a rete ad una schiacciata avversaria, poi firma il 16-7 in primo tempo. Le locali doppiano le ospiti sul 20-10 con Ba (che firma anche il 23-12) per poi chiudere ancora con la free ball di Silvestre e un errore ospite.

Sembra tutto fin troppo facile ma, dal secondo set, la partita cambia. Ospiti avanti 4-1 e riprese sul 6-6. Alikaj e Russo le riportano sul più 3 e Scandurra chiama time out. Ace di Lena per il 9-10, poi arriva anche la terza situazione di parità del set su un errore avversario (a 10) e la quarta (a 11) con Ba. Isernia però piazza un break di 7-2 con cui ipoteca un set che termina 18-25 con l’errore dai 9 metri di Silvestre.

Il primo punto del terzo parziale è delle locali con Lo Piccolo, poi ne arrivano 4 consecutivi delle ospiti. Arrivano anche gli errori delle melillesi. Silvestre infatti sbaglia in free ball e al servizio mentre Ferrarini subisce il muro del 4-10. Sul 6-14 entra il secondo libero, Miceli, al posto di Barbagallo. Poco dopo, dentro anche Lucescul per Silvestre. Ba viene murata due volte di fila e Scandurra la rimpiazza con Pasquini. Il tabellone segna 9-17. Lena accorcia, la neo entrata realizza poi due ace consecutivi. Lucescul mura, doppio ace di Lena ed è 15-18. Lo Piccolo mantiene le sue a meno 3 con due grandi primi tempi (17-20 e 18-21). Sul 19-23, Matrullo rileva Lena. Isernia si procura 5 set ball. Melilli però prova a rimontare, ma il suo tentativo si ferma con l’errore al servizio di Pasquini il cui turno dai 9 metri aveva fruttato 4 punti consecutivi alle neroverdi. Le ospiti si impongono 25-23.

Quarto set avvincente e combattuto, con le neroverdi inizialmente avanti e con il primo vantaggio ospite che arriva sul 7-6 dai 9 metri con Bonfitto. Lo Piccolo in primo tempo prima e a muro dopo riporta le padrone di casa in parità (9-9). Pari anche a 12, nuovo e ultimo vantaggio del match per le neroverdi sul 14-13 con Lucescul. Ultima parità a 17 con il muro di Lo Piccolo. La centrale siracusana tiene Melilli in corsa firmando il 18-19. Poi però a pesare sulla partita è un errore in attacco di Ba, un punto realizzato dalle ospiti a muro sempre sulla numero 8 e l’ace di Ciavattini. La pipe di Vescovo frutta il 19-22, ma Russo avvicina le sue alla vittoria attaccando sulla parallela. Le risponde Ba in diagonale per il 20-23. Micheletto realizza in fast, Lucescul in primo tempo. Come nel set precedente, il tentativo di rimonta si ferma a 23. Sono di Vescovo gli ultimi due punti neroverdi. Isernia chiude con un attacco vincente. Sabato prossimo in Molise la partita di ritorno. Melilli può solo sperare nel golden set, ma dovrà vincere da tre punti.