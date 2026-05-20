La liquirizia made in Calabria apprezzata in tutte le lingue del mondo

Dopo la partecipazione al Tutto Food di Milano che ha visto la plurisecolare esperienza imprenditoriale conquistare il premio come Miglior Packaging alla scatolina Giubileo nell’ambito della 15esima edizione degli Alimentando Awards, Amarelli è in queste ore protagonista in un altro evento internazionale: APAS, il più grande evento del settore alimentare e delle bevande nelle Americhe e il più grande festival dei supermercati al mondo che riunisce a San Paolo i principali leader, le industrie, i rivenditori e gli esperti del settore per quattro giorni di affari, networking e condivisione di conoscenze.

Per l’Azienda che dal 1731 produce ed esporta la ricetta della liquirizia autentica in tutto il mondo – fanno sapere l’Amministratore Delegato Fortunato Amarelli ed il direttore commerciale e Marketing Margherita Amarelli – è la prima volta. La partecipazione alla Fiera si inserisce nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione ed export che l’Azienda ha avviato da qualche anno attraverso i distributori brasiliani. È proprio grazie a uno di questi, Colavita, che, assieme ad altre aziende italiane come Leone, Paluani, Condorelli, amaretti Virginia e Cannamela, sta partecipando all’evento fieristico.

Tra i prodotti maggiormente apprezzati in questa occasione e, più in generale nel Sud America, si sono confermati – fa sapere Margherita Amarelli - gli astucci colorati da 60 gr, una selezione di tutti e 12 i gusti, in una confezione da 36 pezzi. Un nuovo format nato nel 2019 per raccogliere in un unico espositore tutta la gamma proposta da Amarelli e con il tempo diventato anche strumento di marketing territoriale.

Nella terra dove la liquirizia viene spesso chiamata media hora, dal fatto che il suo sapore rimane persistente per circa mezz’ora, il prodotto è riconoscibile anche grazie alle comunità di italiani presenti che ne apprezzano qualità e gusto. – (Fonte: Amarelli Srl/Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli.