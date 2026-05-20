Mafia: le mani dei clan sui traffici di droga, blitz con 26 arresti

Il gip di Palermo ha disposto una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 26 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso e cessioni di stupefacenti.

Il provvedimento nasce da una indagine coordinata dalla Dda di Palermo diretta dal Procuratore Maurizio de Lucia, e condotta dalla Squadra Mobile di Palermo e dal Raggruppamento Operativo Speciale dei carabinieri.

L'inchiesta della polizia ha svelato l'esistenza di due organizzazioni criminali con base nei quartieri di Villagrazia, Santa Maria di Gesù e Villaggio S. Rosalia che importavano, e smerciavano attraverso fornitori calabresi e campani, grosse quantità di droga. Le indagini del Ros hanno riguardato la famiglia di Santa Maria di Gesù e, anche in questo caso, hanno rivelato l'esistenza di un'associazione organizzata che aveva messo su illeciti traffici di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, con canali di approvvigionamento che facevano capo a un albanese residente a Roma e a un fornitore calabrese.

Al blitz hanno partecipato agenti della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale, della Polizia Scientifica e diverse unità del reparto Cinofili, e per l'Arma dei carabinieri militari del Ros, del comando provinciale di Palermo, incluse unità cinofile.

Il gip di Palermo Lirio Conti ha disposto gli arresti in carcere per i palermitani Samuele Bologna, 45 anni, Mario Mirko, Brancato 28 anni, Giuseppe Bronte, 32 anni, Giuseppe Campisi, 29 anni, Antonino La Mattina, 34 anni, Carmelo La Mattina 46 anni, Filippo Maniscalco, 33 anni, Vincenzo Mastrosimone, 39 anni, Giuseppe Orlando, 33 anni, Gabriele Pedalino, 30 anni, Guido Riccardi, 41 anni, Lorenzo Scarantino, 32 anni, Alessandro Scelta, 31 anni, Domenico Scelta, 26 anni, Vincenzo Selvaggio, 36 anni, Vincenzo Toscano, 39 anni. Alban Cjapi, 35 anni, nato in Albania, Gennaro Frontoso, nato a Pomigliano D’Arco 41 anni, Gennaro Gargarelli, 46 anni, nato a Napoli, Domenico Mercuri, 36 anni nato a Cinquefrondi, Francesco Walter Reitano 39 anni, nato a Sant'Agata di Militello.

Ai domiciliari sono finiti i palermitani Gianluca Abbate, 24 anni, Francesco D’Amore, 32 anni, Giuseppe Foti, 20 anni, Domenico Quattrocchi, 26 anni e Salvatore Di Dio, 44 anni, nato a Salemi. (ANSA)