Catania, 15.000 crocieristi in due giorni: piano sicurezza della Questura

La Polizia di Stato ha coordinato controlli straordinari del territorio in occasione dell’arrivo di 5 navi da crociera con quasi 15.000 passeggeri provenienti da diversi Paesi del mondo.

Il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, rinnovando anche per quest’anno l’impegno dei poliziotti a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica in occasione dell’arrivo delle navi da crociera, grazie ad un mirato progetto condiviso con il Comune di Catania e con l’Autorità Portuale, ha messo in campo risorse mirate per garantire un soggiorno in piena sicurezza ai crocieristi.

Il servizio ha interessato le giornate di lunedì e martedì, in occasione dell’arrivo di ben 5 navi da crociera in due giorni, con lo sbarco di quasi 15.000 turisti.

I controlli straordinari sono stati preceduti da riunioni di pianificazione presso la Questura di Catania, alle quali hanno partecipato la Polizia di Frontiera, la Capitaneria di Porto, l’Autorità Portuale, la Polizia Locale, la Protezione Civile e la responsabile della sicurezza del terminal crociere.

La pianificazione ha permesso di programmare il piano di impiego delle diverse risorse. All’interno del porto la sicurezza e la viabilità dei passeggeri è stata affidata alla Polizia di Frontiera, alla Capitaneria di Porto ed all’Autorità Portuale, il tutto in piena sinergia con lo staff di sicurezza del terminal crociere.

All’esterno del porto la Polizia Locale ha curato la viabilità, gestione particolarmente complessa tenuto conto dell’ingresso e dell’uscita di decine di autobus e di altri veicoli per le escursioni in direzione di altre mete turistiche, come l’Etna e Taormina. Contestualmente sono stati sanzionati guide e tassisti abusivi che volevano approfittare dei numerosi turisti presenti in città.

La Protezione Civile ha fornito indicazioni ai turisti al fine di farli procedere in camminamenti e attraversamenti pedonali sicuri, il tutto in piena sinergia con la Polizia di Stato.

Le volanti e le moto volanti della Questura di Catania hanno curato il controllo del territorio, perlustrando i luoghi di interesse turistico, anche con pattuglie a piedi all’interno dei mercati, come la pescheria e la “fera ‘o luni”. Anche gli agenti in borghese della Squadra Mobile hanno perlustrato la zona per scongiurare il verificarsi di comportamenti illeciti e per essere pronti ad intervenire.

La presenza dei poliziotti in motocicletta ed in volante ha incuriosito anche i turisti più piccoli che hanno chiesto in più occasioni di fare una foto ricordo con gli agenti della Polizia di Stato.

La gestione di un flusso di turisti così importante, vista la contemporanea presenza di più navi da crociera, ha richiesto un lavoro in piena sinergia che verrà rinnovato in occasione di eventi che interessano l’ordine e la sicurezza pubblica a tutela dei turisti e dei cittadini interessati dall’eccezionale flusso veicolare e pedonale.