Finali nazionali Under 17: la Volley Modica esce a testa alta alla fase a gironi dopo due vittorie

Finisce ai gironi il cammino della formazione under 17 della Volley Modica NextGen che è stata eliminata al primo turno della fase Nazionale in corso di svolgimento a Caorle.

Un'eliminazione figlia della sconfitta immeritata (21/25, 29/31, 24/26) nella gara d'esordio contro la Sir Mericat Nera Perugia, che ha vinto tutti e tre i match del girone B staccando il pass per il turno successivo dove entreranno in gioco le big.

Nonostante l'amarezza per l'eliminazione, i giovani atleti di coach Ciccio Italia hanno dato dimostrazione del loro valore tecnico, tattico e caratteriale che ha permesso loro di ricevere i complimenti sinceri di tutti gli addetti ai lavori presenti sul campo 3 del “PalaVicentini” di Caorle.

Dopo la sconfitta con Perugia di ieri mattina, i biancoazzurri modicani hanno reagito alla grande già nel pomeriggio quando hanno battuto nettamente in tre set (25/14, 25/14, 25/20) i pari età della Rinascita Lagonegro. Il successo in quattro set ottenuto da Perugia contro il Verona Volley ha ridotto le possibilità di passaggio del turno ai ragazzi di Ciccio Italia, che nella gara di stamattina contro il Verona Volley hanno voluto dare l'ennesima prova delle loro qualità sia individuali, sia di squadra e contro i campioni del Veneto hanno sciorinato una prova di carattere e di squadra di primo livello. Il successo in quattro set (25/22, 25/17, 21/25, 25/20), se da un lato permette di chiudere il girone al secondo posto, dall'altra lascia un pizzico di amarezza per la sconfitta con Perugia che ha praticamente deciso il passaggio del turno.

“Siamo orgogliosi e felici di quello che i nostri ragazzi hanno fatto – spiega al termine della gara con il Verona Volley, il responsabile del settore giovanile della Volley Modica NextGen, Giorgio Scavino – abbiamo giocato veramente bene rasentando la perfezione e il fatto che molti degli addetti ai lavori si sono complimentati con i ragazzi e con coach Ciccio Italia è la conferma che il lavoro fatto dallo staff tecnico, dai ragazzi e dalla società è notevole. L'unico rammarico di questa spedizione a Caorle – continua – è la sconfitta con Perugia secondo me immeritata e decisa dai dettagli e con set tutti combattuti (22/25, 29/31, 24/26) in cui non abbiamo avuto la giusta lucidità nei momenti cruciali dei tre parziali. Faccio i complimenti ai nostri ragazzi, a coach Ciccio Italia e ringrazio la società che mi ha supportato in tutto e per tutto – conclude Scavino – ritorniamo a casa con orgoglio e con la consapevolezza di aver portato in alto il nome di Modica e della Sicilia”.