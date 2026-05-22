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Modica, furto con spaccata stanotte a stazione di servizio Giap in centro

Modica, furto con spaccata stanotte a stazione di servizio Giap in centro

CronacaRagusa

Un furto con spaccata, nella notte, a Modica, ai danni della stazione di servizio Giap di via Vittorio Veneto. I malviventi hanno rotto il vetro della porta della cabina, hanno rovistato alla ricerca di soldi e hanno portato via il registratore di cassa dove, tra l'altro, c'erano pochi spiccioli e alcuni scontrini. La Polizia sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'impianto di distribuzione carburanti alla ricerca di elementi utili alla individuazione degli autori del furto.

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