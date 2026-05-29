Assemblea Cei, via libera a "Rosario Livatino patrono dei magistrati italiani"

L'assemblea generale della Cei (Conferenza episcopale italiana) si è pronunciata sulla richiesta di elevare il Beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, a "patrono dei magistrati italiani". I vescovi hanno espresso all'unanimità parere favorevole, "riconoscendo l'esemplarità e l'attualità del suo messaggio", si legge nel documento finale dell'assemblea dei vescovi. Dopo il placet dei vescovi, la richiesta verrà presentata al competente Dicastero vaticano per la conferma. (ANSA)