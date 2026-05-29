Noto: arrestato 24enne per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Noto hanno arrestato, per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza, un 24enne di nazionalità tunisina, residente a Pachino, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Mercoledì pomeriggio, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, a Pachino, lungo la strada provinciale 84, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha intercettato l’uomo alla guida di un’autovettura che sfrecciava a velocità sostenuta, con una condotta di guida pericolosa, in direzione di Portopalo di Capo Passero. Il 24enne non ha ottemperato all’alt imposto dai Carabinieri che lo hanno fermato alcuni minuti dopo nel comune di Portopalo di Capo Passero, località Scalo Mandrie, dove il giovane, dopo aver danneggiato alcuni veicoli in sosta, aveva lasciato l’autovettura dandosi alla fuga a piedi sugli scogli.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo presentava un tasso alcolemico superiore al consentito; la patente di guida è stata immediatamente ritirata e l’autovettura sottoposta a sequestro.