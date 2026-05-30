Pallavolo, l'Asci Canicattini si aggiudica il titolo territoriale Under 13 maschile 3x3

L’Asci Canicattini ancora protagonista nella Pallavolo provinciale e regionale. Dopo la conquista del Campionato di 1° Divisione Maschile e la promozione al Campionato regionale di serie D, la formazione del Presidente Paolo Motta e dei coach Simona Ferla e Stefano Bartoli, con i ragazzi dell’Under 13 Maschile si laurea Campione Territoriale FIPAV Monti Iblei.

I giovanissimi canicattinesi hanno conquistato il titolo assicurandosi così l'accesso alle Finali Regionali che si svolgeranno a Gibellina (TP) sabato 6 giugno e che vedranno impegnate le migliori formazioni della Sicilia nel contendersi il titolo di Campione Regionale FIPAV Sicilia.

A complimentarsi con tutto il Team dell’Asci e con i giovanissimi atleti Leonardo Costa, Samuel Cicciarella, Andrea Dimauro e Gabriele Bufalino, per l’importante traguardo raggiunto dopo la vittoria del Campionato di 1° Divisione, sono stati, a nome dell’Amministrazione e della comunità canicattinese, il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore allo Sport Salvador Ferla.

Il Campionato, che si è svolto con la formula del concentramento triangolare, ha visto a confronto nella 1° fase, l'Asci Canicattini, l'Avimecc Modica e la ProPlayers Siracusa, con la squadra di Canicattini che ha vinto tutte le gare, passando alla 2° fase come 1° classificata del proprio girone.

Nella finale per il Titolo Territoriale, che si è svolta giovedì 28 maggio 2026 a Giarratana, si sono incontrare le prime due squadre classificare di ogni girone, e nella prima semifinale l'Avimecc Modica A ha vinto contro il Gabbiano Pozzallo per 2 a 0, nella seconda semifinale l'Asci Canicattini ha vinto contro la Free Volley Ragusa per 2 a 0.

In serata la finale con l'Asci Canicattini che battendo l'Avimecc Modica A per 2 a 0 si è laureata Campione Territoriale Under13 M 3X3.

A premiare le squadre e a consegnare il Trofeo ai neo campioni dell’Asci è stato il Presidente della Fipav Monti Iblei, Gianni Giurdanella, con l'augurio di rappresentare al meglio il Comitato Monti Iblei nella Finale Regionale.

Un bellissimo percorso per la formazione canicattinese e di crescita per i suoi giovanissimi atleti che hanno dato il meglio in ogni gara, giocando una bella Pallavolo, riscuotendo gli applausi in finale da un pubblico numerosissimo che ha fatto da cornice ad un importante momento di sport e inclusione.

Nella foto da sinistra: i coach Stefano Bartoli e Simona Ferla, gli atleti Leonardo Costa e Samuel Cicciarella, il Presidente della FIPAV Monti Iblei Gianni Giurdanella, gli atleti Andrea Dimauro e Gabriele Bufalino, e il Presidente dell'Asci Canicattini Paolo Motta.