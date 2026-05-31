Scontro fra moto e auto sulla Gela-Licata: muore centauro di Pozzallo

Tragica domenica per un motociclista di Pozzallo, Gianni Candiano, 34 anni, vicepresidente del T-Max Club Pozzallo. Il giovane era in sella alla sua moto lungo la strada statale 115 Gela-Licata, insieme ad un gruppo di motociclisti quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un pick up.. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell’ordine. Per gli accertamenti è stato chiuso il tratto in direzione dell’innesto con la Statale 124 Siracusa, nel territorio comunale di Butera. Gianni Candiano lascia la moglie e una bambina di pochi mesi.

(Foto Franco Assenza)