ou
ULTIME NOTIZIE

Catania, controlli interforze del fine settimana: e la movida diventa sicura

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Scontro fra moto e auto sulla Gela-Licata: muore centauro di Pozzallo
Scontro fra moto e auto sulla Gela-Licata: muore centauro di Pozzallo

Scontro fra moto e auto sulla Gela-Licata: muore centauro di Pozzallo

CronacaCaltanissettaRagusa

Tragica domenica per un motociclista di Pozzallo, Gianni Candiano, 34 anni, vicepresidente del T-Max Club Pozzallo. Il giovane era in sella alla sua moto lungo la strada statale 115 Gela-Licata, insieme ad un gruppo di motociclisti quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un pick up.. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell’ordine. Per gli accertamenti è stato chiuso il tratto in direzione dell’innesto con la Statale 124 Siracusa, nel territorio comunale di Butera. Gianni Candiano lascia la moglie e una bambina di pochi mesi.
(Foto Franco Assenza)

Potrebbero Interessarti