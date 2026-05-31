Unicef Ragusa celebra con le scuole iblee la Giornata Mondiale del Diritto al Gioco

Dal 28 maggio all’11 giugno, l’UNICEF è presente in oltre 200 piazze in Italia per celebrare il diritto al gioco di bambini e bambine e sostenere l’istruzione dei bambini e delle bambine che vivono in emergenza.

Unitamente a UNICEF Italia e a UNICEF Sicilia, il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa celebra la Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, con l’iniziativa “Cento luoghi per giocare”, nel periodo di tempo che va dal 28 maggio all’11 giugno.

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere il pieno riconoscimento del diritto al gioco, sancito dall’Art. 31 della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un diritto di importanza fondamentale nella formazione di bambine, bambini e adolescenti. L’iniziativa fa parte del Programma Nazionale UNICEF sul diritto al gioco e della Campagna relativa alla Giornata ad esso dedicata.

In provincia di Ragusa sono tante le scuole che hanno abbracciato l’iniziativa, proposta dalla Presidente Provinciale Elisa Mandarà a tutti gli istituti iblei. Ciascuna scuola ha promosso e promuoverà attività sul diritto al gioco, concretizzando quindi un’occasione per bambine, bambini e adolescenti di stare insieme e riappropriarsi di spazi della propria città, in una riscoperta dei giochi della tradizione.

Alcune scuole, in questa occasione promuoveranno una raccolta fondi presso la propria comunità scolastica, a sostegno dei Programmi UNICEF destinati alle più brucianti emergenze sofferte da bambini e ragazzi nel mondo, attraverso la cessione di tanti deliziosi articoli Unicef. Gli istituti partecipanti sono già presenti nella mappa nazionale degli eventi, pubblicata sulla pagina ufficiale della Giornata del Diritto al Gioco sul sito Unicef al link https://www.unicef.it/dirittoalgioco/ . Li citiamo tutti con piacere, rappresentando la gratitudine verso il lavoro straordinario che i dirigenti scolastici, i referenti Unicef e tutte le comunità scolastiche conducono ogni giorno, nella promozione dei diritti di bambini e ragazzi: I.C. Don Milani di Scicli, I.C. Sciascia – Caruano di Scoglitti e Vittoria, I.C. Berlinguer di Ragusa, I.C. G. Bufalino di Pedalino e Comiso, I.C. Santa Marta – Ciaceri di Modica, Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di Ispica, I.C. Rogasi di Pozzallo, I.C. Antonio Amore di Pozzallo, I. C. “Portella della ginestra” di Vittoria. La Giornata sarà accompagnata dalla partecipazione di due docenti e alcuni studenti della Eris Formazione; Istituto Comprensivo “Crispi – Vetri” di Ragusa; I. C. Verga di Comiso.

Riguardo alla declinazione della Giornata, Unicef Sicilia ha reso disponibili per le scuole diverse schede esplicative su giochi, comprensive di istruzioni con le regole per giocare, insieme a brevi note storiche e geografiche sulla loro provenienza e, per i giochi provenienti da Paesi extraeuropei, notizie sulle condizioni di vita di bambini, ragazzi e adolescenti con informazioni sugli aiuti forniti dall’Unicef.

«Il gioco è una componente fondamentale del benessere di ogni bambino. Attraverso il gioco i bambini imparano valori importanti quali l’amicizia, il rispetto dell’altro, la solidarietà, partecipazione, l’ascolto», ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. «Per noi dell’UNICEF, il gioco, in particolare per bambini e le bambine che vivono in situazioni di emergenza o vulnerabilità, è molto più di un momento di svago, ma rappresenta un vero e proprio strumento per consentire loro di ritrovare un senso di normalità. Invito tutti a partecipare per celebrare i bambini e supportare le nostre attività e ringrazio i Comitati regionali"