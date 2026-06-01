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La Dea bendata bacia Floridia, centrato un "5" al SuperEnalotto

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La Dea bendata bacia Floridia, centrato un "5" al SuperEnalotto

La Dea bendata bacia Floridia, centrato un "5" al SuperEnalotto

CronacaSiracusa

Il SuperEnalotto sorride alla Sicilia. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026, nella regione sono stati centrati cinque “5”, per un totale che supera i 68mila euro. Nel concorso di venerdì sono state realizzate tre vincite da 14.650,92 euro ciascuna: due a Catania, presso il “Tabacchi” in Viale Marco Polo, 21/23; una a Floridia, in provincia di Siracusa, nel “Tabacchi” in Via De Amicis, 25. Sabato sono stati centrati, invece, due premi da 25.859,69 euro ciascuno: uno a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, presso il "Negozio Eurobet" in Via Nazionale, 536; l'altro a Grammichele, in provincia di Catania, presso la "Tabaccheria Centro Servizi La 5" in Corso Roma, 110.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 4 giugno, sale a 173,2 milioni di euro.

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