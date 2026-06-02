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Forte scossa di terremoto in Calabria di magnitudo 6,2: avvertita anche in Sicilia

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Trema il Sud Italia, terremoto di magnitudo 6.2 nel Cosentino. Nessun danno

Trema il Sud Italia, terremoto di magnitudo 6.2 nel Cosentino. Nessun danno

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Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00.12 della notte tra l’1 e il 2 giugno in Calabria, con epicentro nel Cosentino.

L’epicentro è stato localizzato dall’INGV a una profondità di 250 km, a 41 km a ovest di Cosenza.

L’intensità del sisma è stata tale da essere percepita in tutto il sud Italia, da Napoli a Palermo.

La Protezione civile ha fatto sapere che nessuna delle regioni del Sud Italia in cui è stata avvertita la scossa ha segnalato danni.

immagine dal sito dell’INGV

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