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Meloni salta il vertice Unione Europea-Balcani Occidentali in Montenegro

Meloni salta il vertice Unione Europea-Balcani Occidentali in Montenegro

Fatti&Notizie

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non potrà partecipare al vertice Unione Europea-Balcani Occidentali, in corso a Tivat, in Montenegro, a causa del protrarsi della celebrazione del 212^ anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, a Reggio Calabria.

Secondo quanto si apprende da fonti governative, il premier Meloni ha informato personalmente il presidente del Montenegro Jacov Milatovic e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, esprimendo rammarico per l’impossibilità di raggiungere in tempo il vertice internazionale.

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