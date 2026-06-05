Da Barcellona a Catania con 13 chili di cocaina in auto: tre persone arrestate dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto un trentasettenne, una ventitreenne e un ventunenne, tutti originari di Lentini, per i reati di detenzione e trasporto di stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di P.S. Lentini, avendo appreso che un soggetto residente proprio nella località siracusana, a bordo di un’autovettura, avrebbe dovuto fare rientro in Sicilia, precisamente a Catania, dalla città di Barcellona, trasportando un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hanno effettuato una serie di complessi accertamenti preliminari, riuscendo a risalire alla tipologia ed alla targa del veicolo. I poliziotti hanno poi intercettato la vettura in Calabria ed iniziato un lungo pedinamento, fino a quando il veicolo è arrivato agli imbarcaderi di Messina. Prima di giungere nell’area di imbarco, gli agenti hanno notato l’occupante del sedile posteriore scendere dal mezzo, scrutare con circospezione il piazzale e salire sul traghetto, per poi ripetere la stessa operazione e chiamare telefonicamente la donna che era al volante, accompagnata lato passeggero da un giovane. Percepito che il movimento sospetto fosse finalizzato a “bonificare” l’area d’imbarco in modo da escludere la presenza di Forze di Polizia, i poliziotti hanno deciso di procedere all’identificazione dei due occupanti non appena il terzo passeggero si è ricongiunto a loro. I tre hanno da subito mostrato un evidente imbarazzo e nel contempo gli operatori, ispezionando il veicolo, hanno notato che alcune viti presenti sugli sportelli presentavano segni di usura e manomissione, decidendo, quindi, di accompagnare i tre giovani negli Uffici della Questura di Catania, per effettuare un controllo accurato. La perquisizione del veicolo ha permesso di trovare, occultati proprio negli sportelli posteriori, ben 12 panetti di cocaina, del peso di oltre 13 chilogrammi.

I tre giovani sono stati quindi arrestati ed accompagnati presso il carcere di Piazza Lanza ed a seguito dell’udienza di convalida, il Gip ha confermato per uno di loro il carcere, mentre gli altri sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla P.G. e a quello di dimora.