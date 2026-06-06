Amministrative in Sicilia, ballottaggi per i sindaci ad Agrigento, Ispica e Bronte

Sii vota domani, dalle 7 alle 23, e lunedì, dalle 7 alle 15, ad Agrigento, Ispica e Bronte, per i ballottaggi per l'elezione del sindaco. Al voto sono chiamati 85.143 elettori di cui 51.267 solo ad Agrigento. Fari puntati sul capoluogo agrigentino dove Gerlando (Dino) Alonge, con 10.308 preferenze conquistate al primo turno, pari al 34,79%, appoggiato dal Centrodestra, è opposto a Michele Sodano, con 11.596 preferenze del primo turno, pari al 39,13%, appoggiato da Controcorrente, Pd e M5S. Il candidato progressista è stato premiato dal voto disgiunto, il suo nome ha avuto 5.204 preferenze in più rispetto alle sue 3 liste. Un +16,56% che è un record nazionale: è stato il più alto tasso di voto disgiunto che si è registrato in occasione delle comunali.

Alonge è stato schierato da Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti (Mpa), Fratelli d'Italia, Forza Italia, Forza Azzurri e Udc. Il centrodestra si è presentato spaccato alle urne, con Lega e Dc che hanno detto "no a diktat patronali" fatti dal leader dell'Mpa Roberto Di Mauro sulla scelta del nome e che hanno optato per un altro candidato: Luigi Gentile che ha ottenuto 4.182 voti, pari al 14,11%. Le preferenze delle 5 liste di parte del centrodestra, per effetto del voto disgiunto, hanno raggiunto il 54,26%, facendo scattare 19 - sui complessivi 24 - posti in Consiglio comunale.

A Ispica la sfida è tra Pierenzo Muraglie, supportato dalle liste Pierenzo Muraglie Sindaco, Pensiamo Ispica e Libera e forte e Serafino Arena, candidato con Controcorrente lottare x resistere Ismaele La Vardera e Movimento 5 stelle, Ispica progresso e Avs Arena sindaco. Nel primo turno delle amministrative del 24 e del 25 maggio, i due candidati hanno ottenuto rispettivamente il 33,59% e il 19,65% delle preferenze.

A Bronte la sfida è tra Giuseppe Castiglione, deputato di Forza Italia e genero del sindaco uscente ed ex senatore, Pino Firrarello, e l'outsider Giuseppe Gullotta di Controcorrente. I due al primo turno avevano ottenuto, rispettivamente, il 31,71% e il 25,28% delle preferenze. Castiglione, è supportato da Forza Italia e liste civiche di Centrodestra. Gullotta è appoggiato da Controcorrente e da liste civiche progressiste.