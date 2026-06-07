ou
ULTIME NOTIZIE

Un'altra tragedia nel Mediterraneo: morti dieci migranti, 48 tratti in salvo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Comiso, insulti e minacce sui social alla sindaca Schembari

Comiso, insulti e minacce sui social alla sindaca Schembari

CronacaRagusa

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, è stata minacciata sui social network. Lo hanno reso noto i massimi vertici di Anci Sicilia. “Siamo vicini anche al sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari - hanno fatto sapere il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano -, e respingiamo con forza ogni forma di intimidazione, sia essa fisica o virtuale. Un vile episodio che segue di poche ore l’atto intimidatorio perpetrato ai danni del primo cittadino di Santo Stefano Quisquina. Le minacce di morte rivolte a chi amministra la propria comunità rappresentano un vero e proprio attacco alle istituzioni democratiche”. Amenta e Alvano hanno espresso la più ferma condanna e la totale solidarietà al sindaco Schembari, bersaglio nelle ultime ore di gravi minacce di morte, insulti e offese sui social network.
“Siamo certi che la magistratura e le forze dell’ordine individueranno rapidamente i responsabili di questi vili gesti”, concludono i vertici dell’associazione dei Comuni siciliani.

Potrebbero Interessarti