Vittoria, la Guardia di Finanza sequestra scarpe taroccate: due fermi

Un ingente giro di scarpe taroccate è stato scoperto a Vittoria dalla Guardia di Finanza. Il blitz è stato compiuto dagli uomini del Nucleo operativo di Ragusa, coadiuvati dai colleghi della Tenenza delle Fiamme Gialle di Vittoria. I militari sono riusciti a intercettare e bloccare in flagranza un ingente smistamento di scarpe taroccate, riproduzioni quasi perfette dei modelli più iconici e richiesti delle più rinomate marche.

L’intervento è servito a fermare due cittadini extracomunitari, mentre il fornitore all'ingrosso della merce taroccata è riuscito a dileguarsi a bordo di un camion qualche minuto prima dell'arrivo dei finanzieri. Il grossista è ricercato e gli uomini delle Fiamme Gialle sarebbero sulle sue tracce. Gli investigatori hanno già provveduto al sequestro e all’analisi dei filmati dei sistemi di sorveglianza presenti nella zona del blitz. Dalle immagini si attendono elementi decisivi per identificare la targa del mezzo pesante.

Nel corso dell’operazione sono stati fermati due cittadini extracomunitari, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Subito dopo il fermo, le Fiamme Gialle hanno fatto scattare tre perquisizioni domiciliari d’iniziativa, mirate a individuare il magazzino di stoccaggio locale utilizzato come base logistica per la merce illegale. Gli inquirenti sono a caccia di ulteriori sviluppi e non si esclude che la rete del falso possa estendersi ben oltre i confini del Ragusano, toccando anche diverse province limitrofe.