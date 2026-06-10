Carabinieri, nel Catanese controlli su strada e una denuncia per evasione

Controlli a largo raggio, secondo il “Modello Trinacria, a Gravina di Gravina di Catania e nel quartiere di San Giovanni Galermo per i Carabinieri della locale stazione e i colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia che supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo del 12° reggimento “Sicilia”, su disposizione del Comando Provinciale di Catania, hanno messo in campo un ampio dispositivo per contrastate l’illegalità diffusa.

Nel corso dell’operazione sono stati sottoposte a verifica 6 persone gravate da misure restrittive, un’attività di particolare rilievo per assicurare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria e prevenire eventuali condotte illecite.

Durante uno di tali controlli, i Carabinieri del Nucleo Operativo - Sezione Radiomobile mentre stavano raggiungendo l’abitazione di un 39enne catanese, sottoposto ai domiciliari, lo hanno sorpreso fuori casa.

In particolare, in una strada vicina a casa sua gli operanti lo hanno riconosciuto, perché già noto per le sue pregresse vicende giudiziarie, mentre stava fermo a piedi davanti alla fermata dell’autobus.

L’uomo non appena ha visto i Carabinieri è scappato velocemente in direzione di casa sua dove, raggiunto nell’immediatezza, è stato trovato in evidente affanno, senza gli abiti che indossava poco prima e che, peraltro, aveva anche tentato di nascondere sotto le coperte in camera da letto.

L’uomo, allontanatosi senza alcuna autorizzazione, sulla base degli indizi da loro raccolti comunque da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato deferito per “evasione” all’Autorità giudiziaria che ha disposto nuovamente la sottoposizione ai domiciliari.

Le pattuglie hanno poi proceduto alle verifiche del rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare riguardo all’uso del casco protettivo. Nel complesso sono state identificate una trentina di persone e controllati una ventina di veicoli. L’attività ha portato a sanzionare 4 automobilisti per violazioni quali la mancata revisione periodica, la mancata copertura assicurativa e la mancanza del documento di circolazione: 1 sequestro amministrativo ai fini della confisca per un importo totale delle sanzioni pari a 1.254 euro.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale un giovane automobilista, un 24enne catanese, è stato trovato alla guida dell’auto con una dose di marijuana e per tale motivo è stato segnalato amministrativamente, quale assuntore, alla prefettura di Catania egli è stata, inoltre, ritirata la patente di guida.