Modica, Volley: il progetto SAV continua nella stagione 26-27

Il progetto SAV (Sicilia Academy Volley), nato con l'intento di offrire ai giovani pallavolisti un percorso di eccellenza in Sicilia, senza la necessità di lasciare l'isola, ha preso ufficialmente avvio nel mese di maggio con il primo Open Day svoltosi al “PalaRizza” di Modica, che ha rappresentato un importante momento di incontro, confronto e osservazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse realtà pallavolistiche del territorio. L’esperienza maturata in questa prima fase ha confermato l’interesse e le potenzialità dell’iniziativa, evidenziando al contempo l’opportunità di ampliare ulteriormente il percorso di selezione e monitoraggio dei talenti, così da consentire una valutazione ancora più approfondita e una rappresentanza quanto più ampia possibile del panorama pallavolistico siciliano. Pertanto, abbiamo deciso di prenderci più tempo per allargare la platea e costruire qualcosa di ancora più ambizioso. In accordo con le famiglie coinvolte e con le società sportive che hanno aderito al progetto, è stato pertanto deciso di proseguire il percorso di scouting e osservazione nel corso della stagione agonistica 2026-2027, attraverso ulteriori appuntamenti dedicati e nuove occasioni di confronto sul territorio nel prossimo futuro. Questa scelta consentirà di consolidare ulteriormente le basi del progetto, arricchendo il gruppo di lavoro e creando le migliori condizioni per uno sviluppo tecnico e organizzativo all’altezza delle ambizioni che il SAV si pone fin dalla sua nascita. Il progetto continua il proprio cammino con entusiasmo, consapevole che le realtà destinate a durare nel tempo si costruiscono attraverso una crescita graduale, condivisa e attentamente pianificata.