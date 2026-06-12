Santa Maria di Licodia (CT). Servizio straordinario di controllo sul territorio

Nell’ambito della strategia di contrasto alla criminalità diffusa, disposta dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Catania, i militari della Stazione di Santa Maria di Licodia, supportati dal personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” sono stati impegnati in un controllo straordinario del territorio per contrastare l’illegalità diffusa.

In stretta sinergia con la Centrale Operativa di Paternò, nelle ore pomeridiane/serali, hanno pattugliato le zone di maggiore interesse operativo controllando gli utenti della strada e verificare il rispetto delle norme del Codice della strada per 21 persone e 8 veicoli, nonché prevenire e contrastare lo spaccio.

I Militari dell’Arma hanno anche eseguito perquisizioni presso le abitazioni di persone sospettate di detenere stupefacenti e, in una di queste attività, hanno trovato un pregiudicato del posto in possesso di alcune dosi di cocaina.

L’uomo è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura di Catania mentre lo stupefacente è stato sequestrato.

Il servizio, volto sì a contrastare l’illegalità diffusa ed i reati predatori nonché alla sensibilizzazione dei cittadini al rispetto del Codice della strada, ha centrato l’importante e il fondamentale e principale obiettivo di prossimità alla comunità di Santa Maria di Licodia.