Dalla Sicilia alla patria del gin: Apenera conquista il Regno Unito

Dalla Sicilia al Regno Unito, nel cuore di uno dei mercati più prestigiosi e competitivi al mondo per il gin. Apenera, il premium gin prodotto ad Aragona, in provincia di Agrigento, conquista gli intenditori britannici con una produzione di oltre 5.000 bottiglie destinata esclusivamente al mercato inglese. Un importante traguardo internazionale reso possibile dalla collaborazione con The Curious Drinker, l'esclusivo membership club che riunisce appassionati, collezionisti ed esperti di gin provenienti da tutto il Regno Unito e da numerosi Paesi del mondo.

La conquista del mercato britannico arriva dopo un altro prestigioso riconoscimento internazionale. Nel 2024 Apenera ha infatti ottenuto il miglior risultato mondiale nella categoria "Contemporary Gin" ai The Gin Guide Awards, una delle più autorevoli e rigorose competizioni indipendenti dedicate al mondo del gin. Un successo che ha acceso i riflettori internazionali su un prodotto interamente siciliano, capace di distinguersi per eleganza, complessità e forte identità territoriale.