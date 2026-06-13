Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 davanti alla costa della Calabria, avvertita anche in Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata rilevata alle 19:28 di oggi (sabato 13 giugno) dalla rete di monitoraggio del Centro Nazionale Terremoti dell'INGV. L'epicentro è stato individuato nel Mar Tirreno Meridionale, a circa 35 chilometri dalla costa calabrese, mentre l'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 214 chilometri. Il comune più vicino all'area interessata risulta essere Ricadi, lungo la Costa degli Dei, nel Vibonese. Il sisma è stato percepito debolmente in diverse località costiere della Calabria e della Sicilia nord-orientale, senza tuttavia causare danni a edifici né coinvolgere persone. I dati diffusi dall'INGV evidenziano una Peak Ground Acceleration pari a 0,007 g, un valore particolarmente contenuto e inferiore a quello normalmente atteso per eventi di analoga magnitudo nell'area. La notevole profondità del terremoto e la distanza dalla terraferma hanno contribuito a ridurre sensibilmente gli effetti al suolo, rendendo la scossa avvertibile soprattutto ai piani più alti degli edifici.